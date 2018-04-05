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Юрий Дудь рассказал о доходе своего YouTube-шоу
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Юрий Дудь рассказал о доходе своего YouTube-шоу 

Inc. 9 часов назад
Фото: Inc.
Юрий Дудь. Скриншот одного из выпусков на YouTube-канале «вДудь»
Главный редактор спортивного портала Sports.Ru и ведущий YouTube-канала «вДудь» Юрий Дудь рассказал Rusbase о доходе своего шоу на YouTube. Дудь также опроверг информацию о цене рекламного размещения в его шоу, которую опубликовало Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ).
Дудь заявил, что информация о стоимости размещения в блоге не соответствует действительности. Ведущий «вДудя» не рассказал, сколько именно зарабатывает YouTube-шоу в месяц. Однако, по его словам, показатель не превышает 5 млн рублей.
Сейчас Дудя не интересует тема блокчейна и криптовалюты. Он считает эту сферу «если не новым „МММ“, то какой-то фигней, в которой надо разбираться». Главный редактор Sports.Ru не исключил, что ситуация может измениться, если он погрузится в вопрос. Однако сейчас он не хочет инвестировать в криптовалюты и приглашать для участия в YouTube-шоу создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина.
В апреле Российское исследовательское агентство блогеров опубликовало исследование «Самый дорогой блогер», в котором Юрий Дудь занял первое место. По данным РИАБ, размещение в выпуске шоу обойдется рекламодателю в 1,2 млн рублей.
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В декабре медиахолдинг РБК назвал Юрия Дудя стартапером года. Кроме того, в прошлом году Дудь победил в премии «Человек года 2017» по версии GQ.
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