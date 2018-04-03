Бесплатные экскурсии пройдут в музее «Садовое кольцо»

Две бесплатных экскурсии пройдут 15 апреля в музее «Садовое кольцо». Сотрудники музея, которые их проведут, решили таким образом отметить День культурного и исторического наследия.

В 11:00 состоится экскурсия «История Мещанского района». Посетителям расскажут как строилась и развивалась столица. Кроме того, участники услышат об утраченных памятниках архитектуры района и малоизвестных фактах о них.

В 15:00 состоится вторая экскурсия, посвященная религиозным местам района. Выпускники «Школы универсального экскурсовода» покажут участникам Соборную Мечеть, Армянский храм, Синаногу и храм Трифона в Надпрудной слободе.