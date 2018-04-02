Схема движения автобуса №75 изменена в Ростове-на-Дону

Как сообщает «Ростовский городской транспорт», теперь автобусы маршрута №75 будут курсировать по схеме: Гребной канал — ТРК «Мегамаг» — ул. Пойменная — Темерницкий мост — пр. Сиверса — ул. Б. Садовая — пр. Буденновский — Ц. Рынок — ул. Станиславского (западный разворот) — пер. Островского — ул. Б. Садовая — Привокзальная площадь — пр. Сиверса — Темерницкий мост — ул. Пойменная — ТРК «Мегамаг» — Гребной канал.

В сообщении поясняется, что изменения вводятся в целях улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров.