В Приангарье мать, не желая лечиться от СПИДа, угробила 4-месячную малышку. СК возбудил дело

В ходе разбирательств выяснилось, что мать крохи больна ВИЧ-инфекцией, однако считая свою болезнь мифом, не предпринимала мер к собственному лечению и к лечению дочери. В результате ребенок был госпитализирован с пневмоцистной пневмонией, которая развивается на фоне острого иммунодефицита. Врачи делали все возможное, но спасти малышку не смогли. В настоящее время проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе гистологическая, которая установит причины смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

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