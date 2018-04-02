Кандидат в премьеры Италии выразил надежду на отмену санкций против России 

РИМ, 2 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Кандидат в премьер-министры Италии от правоцентристской политической коалиции, лидер партии «Лига» Маттео Салвини выразил надежду на то, что вскоре сможет отменить «абсурдные» санкции, введенные Евросоюзом против России.
"Надеюсь, что скоро смогу, будучи в правительстве, ответить на призыв президента ассоциации Confindustria Russia. Прочь эти абсурдные санкции, которые наносят неисчислимый ущерб итальянской экономике!" — написал в понедельник Салвини в своем аккаунте в Twitter.
В воскресенье президент ассоциации итальянской промышленности в России (Confindustria Russia) Эрнесто Ферленги в интервью газете Libero призвал к тому, чтобы политическая линия «Лиги» на отмену антироссийских санкций стала курсом нового правительства Италии. В этой связи он напомнил о прошлых визитах Салвини в Москву, которые получили поддержку со стороны итальянских предпринимателей, работающих в РФ, и призвал лидера «Лиги» сделать все возможное, чтобы продолжать диалог с Россией.
"С Москвой надо поддерживать диалог. Итальянские предприятия не могут продолжать терять десятки миллиардов и квоты на рынке в результате системы экономических санкций, которая ведет к кризису стратегического партнерства между нами и Россией, продолжающегося более 60 лет" — подчеркнул Ферленги.
Салвини, возглавивший «Лигу» в декабре 2013 года, стал широко известен в Европе и за ее пределами, прежде всего, благодаря активной кампании против антироссийских санкций, а также резкой критике экономической политики ЕС и единой европейской валюты. Он стал первым итальянским партийным лидером, который открыто выступил за признание воссоединения Крыма с Россией.
На состоявшихся 4 марта парламентских выборах в Италии коалиция правоцентристских сил, образованная партиями «Вперед, Италия», «Лига» и «Братья Италии», показала лучший результат, заручившись поддержкой 37% избирателей. При этом «Лига» заметно опередила партию экс-премьера Сильвио Берлускони, в результате чего Салвини стал кандидатом от правоцентристских сил на пост премьер-министра Италии. Президент Италии Серджо Маттарелла начнет консультации по вопросу о формировании нового национального правительства в среду 4 апреля.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Страны ЕС сначала одобрили индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. 12 марта Совет ЕС продлил ограничительные меры «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года.