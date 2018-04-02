Кандидат в премьеры Италии выразил надежду на отмену санкций против России

"Надеюсь, что скоро смогу, будучи в правительстве, ответить на призыв президента ассоциации Confindustria Russia. Прочь эти абсурдные санкции, которые наносят неисчислимый ущерб итальянской экономике!" — написал в понедельник Салвини в своем аккаунте в Twitter.

В воскресенье президент ассоциации итальянской промышленности в России (Confindustria Russia) Эрнесто Ферленги в интервью газете Libero призвал к тому, чтобы политическая линия «Лиги» на отмену антироссийских санкций стала курсом нового правительства Италии. В этой связи он напомнил о прошлых визитах Салвини в Москву , которые получили поддержку со стороны итальянских предпринимателей, работающих в РФ, и призвал лидера «Лиги» сделать все возможное, чтобы продолжать диалог с Россией.

"С Москвой надо поддерживать диалог. Итальянские предприятия не могут продолжать терять десятки миллиардов и квоты на рынке в результате системы экономических санкций, которая ведет к кризису стратегического партнерства между нами и Россией, продолжающегося более 60 лет" — подчеркнул Ферленги.

Салвини, возглавивший «Лигу» в декабре 2013 года, стал широко известен в Европе и за ее пределами, прежде всего, благодаря активной кампании против антироссийских санкций, а также резкой критике экономической политики ЕС и единой европейской валюты. Он стал первым итальянским партийным лидером, который открыто выступил за признание воссоединения Крыма с Россией.

На состоявшихся 4 марта парламентских выборах в Италии коалиция правоцентристских сил, образованная партиями «Вперед, Италия», «Лига» и «Братья Италии», показала лучший результат, заручившись поддержкой 37% избирателей. При этом «Лига» заметно опередила партию экс-премьера Сильвио Берлускони , в результате чего Салвини стал кандидатом от правоцентристских сил на пост премьер-министра Италии. Президент Италии Серджо Маттарелла начнет консультации по вопросу о формировании нового национального правительства в среду 4 апреля.