Нововведения в законах с 1 апреля и другие юридические новости

Обозреватель Sobesednik.ru — об изменениях в законах и правилах, вступающих в силу в России в апреле 2018 года.

C 1 апреля прибавку к пенсии в размере порядка 255 рублей получат получат участники Великой Отечественной войны. Это не шутка. Также повысят социальные пенсии: коэффициент планируемой индексации — 1,029.

Теперь платить за «коммуналку» можно напрямую ресурсоснабжающей организации. Вроде и потребители защищены от возможных незаконных действий управляющей компании, которая не сможет ни похищать эти деньги, ни как-то их использовать не по назначению, а управляющая компания не будет гоняться за злостными неплательщиками. Только вот в связи с многочисленными коррупционными разоблачениями возникает вопрос: а насколько сильно нужны управляющие компании вообще?..

Еще всего недельку несовершеннолетним можно будет баловаться лотереями, в том числе электронными. Под запрет с 7 апреля попадут приём лотерейных ставок, выплата, передача или предоставление выигрышей от лиц младше 18 лет. Выигрыш в 15 тысяч и более можно будет получить только с паспортом.

В конце месяца — большое послабление в вопросе регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С 29 апреля документы для учреждения хозяйствующего субъекта можно будет передавать в форме электронного документа в многофункциональных центрах (МФЦ). Регистрирующие органы в обязательном порядке будут направлять заявителям ответ в виде электронного документа, который будет иметь равную юридическую силу с бумажным.

Автоновости: начнем с конца. С 28 апреля в ПДД начнет официально действовать новая разметка в виде наклонных пересекаемых желтых линий — «вафельница». Этот знак обращает внимание водителя, что перекресток является перекрестком с ограниченным въездом при сложном трафике. На такой перекресток будет запрещено въезжать, если впереди по пути следования образовался затор, чтобы не создавать препятствия для движения других транспортных средств, движушихся в ином направлении. За нарушение этих предписаний будет полагаться штраф — 1000 рублей. Если нарушение будет устанавливаться на основании показаний камеры, то ГАИ нужно будет присылать несколько фотографий, сделанных с разным интервалом, чтобы установить правонарушение.

Кроме того, с 15 апреля автобусы, троллейбусы и грузовые автомобили, использующиеся для перевозки опасных грузов, будет необходимо оснастить аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Ставка утилизационного сбора на колёсные транспортные средства (шасси) и прицепы будет проиндексирована с 1 апреля — в среднем такое увеличение составит 15 процентов (подробнее читайте здесь).

Уже с 01 апреля изменились правила организованной перевозки детей. Заказчик перевозки должен обратиться в территориальное ГИБДД, указать цель, маршрут, кто перевозит, кто заказывает перевозку. Сообщить об этом нужно не позднее чем за два дня до поездки.

1 апреля начался весенний призыв. Из 128 тысяч призывников впервые будут призваны три тысячи тех, кто до этого был по состоянию здоровья освобожден от службы.

Не забывайте также, что 30 апреля заканчивается срок для отправки заявления о льготах по налогам на имущество. Если сделать это позже, то придется пересчитывать налоги, а так вам пришлют квитанцию об уплате налога на имущество уже с учетом заявления.

Наконец, с 1 апреля и до конца года можно будет оценить качество работы медорганизаций. Эксперимент будет проводиться на Едином портале госуслуг.