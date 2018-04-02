Alstom поставит 20 дизель-поездов для южногерманской DB Regio Bayern

Еще 5 поездов заказала Hohenzollerische Landesbahn AG (HzL). Сборка подвижного состава будет осуществлена на крупнейшем предприятии компании в Зальцгиттере ( Германия ). Об этом сообщает пресс-служба компании.

15 дизель-поездов Coradia Lint будут поставлены DB Regio осенью 2020 года. Оставшиеся 5 составов начнут курсировать по сети осенью 2022 года. В портфель заказов вошли две модификации дизель-поездов. Вместимость 8 составов будет составлять 125 человек, вместимость 12 Coradia Lint составит 150 человек.