Ещё
Alstom поставит 20 дизель-поездов для южногерманской DB Regio Bayern
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Alstom поставит 20 дизель-поездов для южногерманской DB Regio Bayern 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Еще 5 поездов заказала Hohenzollerische Landesbahn AG (HzL). Сборка подвижного состава будет осуществлена на крупнейшем предприятии компании в Зальцгиттере (Германия). Об этом сообщает пресс-служба компании.
15 дизель-поездов Coradia Lint будут поставлены DB Regio осенью 2020 года. Оставшиеся 5 составов начнут курсировать по сети осенью 2022 года. В портфель заказов вошли две модификации дизель-поездов. Вместимость 8 составов будет составлять 125 человек, вместимость 12 Coradia Lint составит 150 человек.
РЖД-Партнер: последние новости
Стивидоры должны взаимодействовать с ОАО РЖД в рамках типовых договоров Транспорт поддержат законами Транзит по РЖД через РФ вырастет до 385 тыс. TEU
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться189
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки57
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП51
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому102
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России516
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки отправилась на поиски Слуцкого
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение