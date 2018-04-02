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Министр ЖКХ Ставрополья встретился с жителями Новоселицкого района
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Министр ЖКХ Ставрополья встретился с жителями Новоселицкого района 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко встретился с жителями села Новоселицкое 30 марта. Пресс-служба краевого министерства ЖКХ сообщила STAV.AIF.RU две главные темы, озвученные на встрече. Больше всего сельчан интересует программа капремонта и новые тарифы на обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
Жительница села Ирина Реутова рассказала министру о плачевном состоянии многоквартирного дома, где она живёт со своей семьёй. Хотя кровля давно прохудилась, капитальный ремонт в доме не произойдёт до 2023 года.
Министр переговорил с представителями местной администрации и пообещал, что муниципалитет выделит средства на текущий ремонт и постарается пересмотреть сроки проведения капитального ремонта дома.
Главы сельских поселений попросили министра разъяснить, какие организации будут вывозить твёрдые коммунальные отходы после принятия «мусорной реформы». Новую систему обращения с ТКО в Новоселицком районе вводят с середины года, но до сих пор не известно, кто получит статус регионального оператора и будет обслуживать селян.
Роман Марченко сообщил, что краевое министерство ЖКХ корректирует нормативы накопления отходов в зависимости от категории потребителей, чтобы предложить оптимальные тарифы. Сейчас специалисты устраняют недочёты, допущенные при запуске «мусорной реформы», чтобы позволить большему количеству организаций обслуживать потребителей.
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