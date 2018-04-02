Псковская область заняла 66 место в рейтинге ОНФ по исполнению программ капитального ремонта 

Общероссийский народный фронт опубликовал рейтинг регионов по исполнению программ капитального ремонта на 1 января 2018 года: по подсчётам экспертов ОНФ, Псковская область заняла в рейтинге 66 место. Лидерами рейтинга стали Белгородская и Липецкая области, а также Татарстан. Эксперты при расчёте рейтинга учитывали уровень реализации 30-летних программ, эффективность использования средств за 2017 год, собираемость взносов, а также общее выполнение планов на 2017 года. Отметим, в таблице ОНФ Псковская область отмечена на 53 месте — в связи с тем, что ряд регионов, расположившихся выше в таблице, показали одинаковые результаты и разделили строчки в рейтинге. В итоге в рейтинге оказалось всего 69 мест при 85 регионах. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».