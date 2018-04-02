Ещё
Псковская область заняла 66 место в рейтинге ОНФ по исполнению программ капитального ремонта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Сочи горит пятиэтажный дом
В Сочи горит пятиэтажный дом

Псковская область заняла 66 место в рейтинге ОНФ по исполнению программ капитального ремонта 

Псковская губерния 2 часа назад
Фото: ЕАН
Общероссийский народный фронт опубликовал рейтинг регионов по исполнению программ капитального ремонта на 1 января 2018 года: по подсчётам экспертов ОНФ, Псковская область заняла в рейтинге 66 место. Лидерами рейтинга стали Белгородская и Липецкая области, а также Татарстан. Эксперты при расчёте рейтинга учитывали уровень реализации 30-летних программ, эффективность использования средств за 2017 год, собираемость взносов, а также общее выполнение планов на 2017 года. Отметим, в таблице ОНФ Псковская область отмечена на 53 месте — в связи с тем, что ряд регионов, расположившихся выше в таблице, показали одинаковые результаты и разделили строчки в рейтинге. В итоге в рейтинге оказалось всего 69 мест при 85 регионах. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Виталий Голиков может возглавить ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Плохой/хороший полицейский Из 366 школьных автобусов только 15 используются только для перевозки детей
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США102
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки207
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию51
Трамп предложил Путину встретиться267
Видео
00:31
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение