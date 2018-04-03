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Подмосковье за год поднялось на 32 места в рейтинге ОНФ по исполнению программ капремонта
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Подмосковье за год поднялось на 32 места в рейтинге ОНФ по исполнению программ капремонта 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
За 2017 год Московская область поднялась на 32 строчки в рейтинге Общероссийского народного фронта по исполнению программ капремонта многоквартирных домов в регионах РФ и заняла место в топ-5, следует из рейтинговых таблиц.
Так, в рейтинге регионов России по исполнению программ капитального ремонта на 1 января 2017 года Подмосковье занимало 37 строчку. В аналогичном рейтинге на 1 января 2018 года Московская область уже пятая.
Рейтинг сформирован на основании четырех основных показателей: уровень реализации 30-летних программ капремонта; эффективность использования средств за 2017 год; собираемость взносов за 2017 год; выполнение планов работ за 2017 год.
Цель рейтинга — определить эффективность организации и исполнения региональными органами власти работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Информация, используемая в расчетах, размещается субъектами РФ на портале «Реформа ЖКХ» в качестве отчетности о ходе реализации региональных программ капремонта.
В Подмосковье с 2014 года реализуется одна из самых масштабных в РФ программ по капремонту общего имущества многоквартирных домов. За все время реализации программы в Подмосковье отремонтировано более 9,1 тысячи объектов.
В годовой цикл капремонта, который начался летом 2017 года и завершится весной 2018 года, в Подмосковье было включено более 3,1 тысячи многоквартирных домов.
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 Ещё 7 источников 
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