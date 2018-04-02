Названы лидеры и аутсайдеры рейтинга по программам капремонта за 2017 год 

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Белгородская и Липецкая области, а также Башкирия и Татарстан лидируют в рейтинге регионов по выполнению программ капремонта многоквартирных домов в 2017 году, увеличились темпы реализации таких программ, сообщила пресс-служба ОНФ в понедельник. Среди отстающих в движении назвали Забайкальский край и Тверскую область.
В организации уточнили, что для составления рейтинга эксперты Центра ОНФ «Народная экспертиза» использовали отчеты, которые субъекты РФ размещают на официальном портале «Реформа ЖКХ». Регионы оценивались по четырем критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов.
"Лидером рейтинга-2017 стала Белгородская область, на второй позиции оказалась Липецкая область. Третье место поделили республики Башкортостан и Татарстан. В первую десятку попали регионы, которые традиционно занимают в рейтинге высокие места. Среди них Москва — 4 место, Тульская область — 6 место и Самарская область — 7 место. Полгода назад эти регионы заняли второе, третье и пятое места соответственно", — говорится в сообщении.
Эксперты при этом отмечают, что по сравнению с результатами первого полугодия прошлого года серьезных изменений в списке лидирующих и отстающих субъектов не произошло. «Зато заметно увеличились темпы реализации программ капремонта», — уточнили в организации.
В рейтинг «отстающих» попали субъекты РФ, регулярно занимающие низшие ступеньки. Так, Забайкальский край занял 69 место, выполнив программу капремонта всего на 2%. «Из 732 миллионов рублей, собранных на ремонт, регион использовал лишь 133 миллиона, или 18%. Тверская область также оказалась на 69 месте. На 1 января 2018 года регион осилил всего 1% от общего объема программы капремонта», — уточнили в ОНФ.
Всего в организации насчитали 38 российских субъектов, которые уделяют недостаточно внимания формированию годовых планов капремонта. В их числе оказались, например, Астраханская и Магаданская области.
"Тем не менее, уровень доверия граждан к этой системе растет. На это указывает возросший за год на 6% уровень собираемости платежей на капремонт. В целом по итогам 2017 года он составил 92%. Поэтому региональные власти должны успевать за темпами сбора средств, обеспечив своевременное использование этих денег в полном объеме", — цитирует пресс-служба движения слова руководителя Центра ОНФ Виктора Рожкова.