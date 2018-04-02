Названы лидеры и аутсайдеры рейтинга по программам капремонта за 2017 год

В организации уточнили, что для составления рейтинга эксперты Центра ОНФ «Народная экспертиза» использовали отчеты, которые субъекты РФ размещают на официальном портале «Реформа ЖКХ». Регионы оценивались по четырем критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов.

Эксперты при этом отмечают, что по сравнению с результатами первого полугодия прошлого года серьезных изменений в списке лидирующих и отстающих субъектов не произошло. «Зато заметно увеличились темпы реализации программ капремонта», — уточнили в организации.

В рейтинг «отстающих» попали субъекты РФ, регулярно занимающие низшие ступеньки. Так, Забайкальский край занял 69 место, выполнив программу капремонта всего на 2%. «Из 732 миллионов рублей, собранных на ремонт, регион использовал лишь 133 миллиона, или 18%. Тверская область также оказалась на 69 месте. На 1 января 2018 года регион осилил всего 1% от общего объема программы капремонта», — уточнили в ОНФ.

Всего в организации насчитали 38 российских субъектов, которые уделяют недостаточно внимания формированию годовых планов капремонта. В их числе оказались, например, Астраханская и Магаданская области.