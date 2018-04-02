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Оргкомитет Года добровольца проведет в Москве волонтерский фестиваль
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Оргкомитет Года добровольца проведет в Москве волонтерский фестиваль 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Оргкомитет по проведению Года добровольца в России устроит в столице 1-2 июня летний волонтерский фестиваль, участниками которого станут около шести тысяч человек, сказала на брифинге руководитель Дирекции по проведению Года добровольца в РФ Ксения Разуваева.
"Мы определяем для себя два самых больших события. Первое — это экватор Года добровольца. У нас пройдет 1-2 июня в парке «Зарядье». Мы его сделаем в формате летнего открытого фестиваля под открытым небом", — сказала Разуваева.
Она уточнила, что участие в нем, как ожидается, примут порядка шести тысяч человек со всей России.
По словам Разуваевой, вторым крупным событием Года станет традиционный двухдневный форум «Доброволец России», а также вручение одноименной премии, которые пройдут 5 декабря.
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