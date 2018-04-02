Оргкомитет Года добровольца проведет в Москве волонтерский фестиваль

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Оргкомитет по проведению Года добровольца в России устроит в столице 1-2 июня летний волонтерский фестиваль, участниками которого станут около шести тысяч человек, сказала на брифинге руководитель Дирекции по проведению Года добровольца в РФ Ксения Разуваева

"Мы определяем для себя два самых больших события. Первое — это экватор Года добровольца. У нас пройдет 1-2 июня в парке «Зарядье». Мы его сделаем в формате летнего открытого фестиваля под открытым небом", — сказала Разуваева.

Она уточнила, что участие в нем, как ожидается, примут порядка шести тысяч человек со всей России.

По словам Разуваевой, вторым крупным событием Года станет традиционный двухдневный форум «Доброволец России», а также вручение одноименной премии, которые пройдут 5 декабря.