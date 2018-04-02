Виктория Скрипаль опубликовала открытое письмо в социальных сетях

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля, которая живет в Ярославле , выложила пост на своей странице. Женщина поблагодарила всех, кто поддерживал её в этот период, а также недругов, которые злорадствовали над ситуацией.

«Вы предавали мне силы бороться за своих близких. Первый раунд я выиграла. Второй на чужом поле будет сложнее. Но я надеюсь на себя и верю в успех», — рассказала Виктория.