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Виктория Скрипаль опубликовала открытое письмо в социальных сетях
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Виктория Скрипаль опубликовала открытое письмо в социальных сетях 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля, которая живет в Ярославле, выложила пост на своей странице. Женщина поблагодарила всех, кто поддерживал её в этот период, а также недругов, которые злорадствовали над ситуацией.
«Вы предавали мне силы бороться за своих близких. Первый раунд я выиграла. Второй на чужом поле будет сложнее. Но я надеюсь на себя и верю в успех», — рассказала Виктория.
Напомним, что Виктория Скрипаль собирается лететь в Англию и попытаться выяснить все обстоятельства отравления её близких на месте.
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