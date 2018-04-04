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В Волгоград приедет лампада с Благодатным огнем
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В Волгоград приедет лампада с Благодатным огнем 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Лампаду с Благодатным огнем из Иерусалима привезут в Волгоград на Пасху.
— К пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя в Москву доставят частицу священного огня, — рассказали в пресс-службе Волгоградской епархии. — В понедельник вечером лампада окажется и в нашем городе.
Где побывает Благодатный огонь и насколько задержится в Волгограде, пока не сообщается.
— На Пасху в Волгограде пройдет крестный ход от часовни Александра Невского до строящегося собора на площади Павших Борцов, — добавили в Волгоградской епархии. — Первым в праздничном шествии, которое начнется в 16:30, пойдет митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Вместе с духовенством он проведет Пасхальную вечерню у появившихся перед трибунами икон.
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