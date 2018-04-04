В Волгоград приедет лампада с Благодатным огнем

Лампаду с Благодатным огнем из Иерусалима привезут в Волгоград на Пасху.

— К пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя Москву доставят частицу священного огня, — рассказали в пресс-службе Волгоградской епархии. — В понедельник вечером лампада окажется и в нашем городе.

Где побывает Благодатный огонь и насколько задержится в Волгограде, пока не сообщается.