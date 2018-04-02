Над «Ковров моллом» сгустились чрезвычайные тучи

Фото с ресурса kovrovsegodnya.ru По информации наших неофициальных источников в главном управлении МЧС по Владимирской области и правоохранительных органах, в «чрезвычайном» ведомстве подготовлен акт проверки торгового центра «Ковров молл», в значительной степени состоящий из опубликованных на нашем ресурсе вопросов к пожарной безопасности этого объекта.

Шёпотом добавляют также, будто бы на проверяющих оказывалось давление, чтобы они закрыли глаза на некоторые серьёзные нарушения ввиду близости к торговому центру неких высоких должностных лиц, и лишь публикация «ТВ-МИГ» сделала любое умолчание невозможным.

И уже даже не шёпотом, а мимикой и жестами намекают, что в связи с выявленными нарушениями может быть возбуждено уголовное дело.