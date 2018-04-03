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Актриса Елена Захарова крестила новорожденную дочь
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Актриса Елена Захарова крестила новорожденную дочь 

Letidor.ru 50 минут назад
Фото: Letidor.ru
Популярная актриса Елена Захарова, известная благодаря ярким ролям в сериалах «Кадетство», «Кремлевские курсанты», «Серафима прекрасная» и другим, стала мамой дочки в первой половине декабря минувшего года. И вот, в минувшее воскресенье, звезда крестила малышку, о чем радостно сообщила своим подписчикам в Instagram. Оказывается, Елена специально ждала именно этого дня. Для нее было важно, чтобы крещение произошло именно в вербное воскресенье.
А у нас сегодня произошло крещение моей доченьки! Я мечтала сделать это именно сегодня, Слава Богу все сложилось! Слава Богу за все!❤️❤️
написала Елена Захарова.
Она также показала милые пинетки своей дочери, в которых, видимо, в этот день была ее малышка.
Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57) 1 Апр 2018 в 12:15 PDT  «Поздравляю с таким важным событием в вашей жизни и жизни вашей крошки!», «От всего материнского сердца вас поздравляю», «Какая прелесть 😇🙏🏻💖», «Какое счастье. Поздравляю», «Поздравляю вас обеих! Здоровья вам огромного», — тут же откликнулись подписчики Елены в комментариях, оставив множество добрых пожеланий и поздравлений.
Стоит отметить, что Елена Захарова уже успела восстановиться после родов. Звезда активно работает и уже несколько недель удивляет всех своей прекрасной фигурой.
Напомним, о беременности Елены Захаровой стало известно в конце октября. Звезда посетила вечер встречи выпускников в Щукинском училище, где поклонникам и удалось разглядеть ее уже заметно округлившийся живот.
Вообще Елена Захарова не любит распространяться о личной жизни. Согласно известной информации, в 2010 году актриса вышла замуж за Сергея Мамонтова, генерального директора Systematic Software Solutions (Russia). В 2011 году у супругов родилась дочь Анна-Мария, через восемь месяцев малышка скончалась. Через некоторое время после этого звезда и ее экс-возлюбленный расстались.
Недавно Елена Захарова стала главной героиней передачи «Слово» на телеканале «Спас» и откровенно рассказала, как пережила потерю дочери.
Фото: Instagram / @lenazaharova57
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