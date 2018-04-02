Субботники в Котельниках будут проходить на городских территориях и в лесопарках

В городском округе Котельники в апреле пройдут субботники. Помимо городских территорий, уборка будет проводиться в лесопарках. Об этом сообщила в ходе оперативного совещания глава Котельников Ирина Польникова.

Традиционно в апреле у нас пройдут субботники. Будем приводить в надлежащий вид не только городские территории, но и традиционно убираться в лесопарковых зонах: Кузьминском и Томилинском. Необходим инвентарь: кисточки, пилы, грабли и все необходимое. Поручаю спланировать работу по благоустройству и уборке города от мусора, подготовить планы. Также к локальным субботникам должны быть готовы и социальные учреждения. Обращаю внимание, что до 9 апреля все планы по уборке городских территорий должны быть сформированы

Глава Котельников подчеркнула, что прилегающая территория каждого нестационарного торгового объекта должна быть приведена в порядок, также как и фасады.

Ирина Польникова провела еженедельное оперативное совещание с представителями различных служб и ведомств, расположенных на территории города. Особое внимание глава Котельников уделила вопросам уборки и содержания городских территорий, а также противопаводковым мероприятиям.