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Бурый медведь проснулся в зоопарке Ижевска
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Бурый медведь проснулся в зоопарке Ижевска 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска бурый медведь по имени Гоша вышел из зимней спячки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
По словам сотрудников, на прогулку медведь выходит ненадолго и периодически возвращается в берлогу. Подруга косолапого — медведица Маша ещё спит.
Вслед за хищниками в вольере стали появляться и еноты. «Барсук тоже почувствовал приближение весны. Но с выходом на улицу решил повременить. Пока животное предпочитает сидеть в норке», — сообщают в пресс-службе.
Даже самый скрытный обитатель зоопарка — манул тоже начал выходить из тени.
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