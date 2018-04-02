Бурый медведь проснулся в зоопарке Ижевска

Ижевск. Удмуртия . В зоопарке Ижевска бурый медведь по имени Гоша вышел из зимней спячки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По словам сотрудников, на прогулку медведь выходит ненадолго и периодически возвращается в берлогу. Подруга косолапого — медведица Маша ещё спит.

Вслед за хищниками в вольере стали появляться и еноты. «Барсук тоже почувствовал приближение весны. Но с выходом на улицу решил повременить. Пока животное предпочитает сидеть в норке», — сообщают в пресс-службе.

Даже самый скрытный обитатель зоопарка — манул тоже начал выходить из тени.