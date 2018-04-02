Юные умельцы из школы №1174 приняли участие в 3D-мейкертоне

Время приносит в нашу жизнь новые слова. Совсем недавно мы писали про хакатон — теперь сообщаем про 3D-мейкертон. Напомним: «3D-мейкертон» — это марафон по сборке 3D-принтеров.

Прошедший в конце марта 3D-мейкертон стал частью Московских инженерных игр. И наши юные мастера из школы №1174 приняли в нём участие.

Два дня ребята собирали 3D-принтеры с помощью схем и инструкций. Дело это непростое, — ведь здесь всё было по-настоящему: где-то надо было поработать головой, а где-то — и руками, вооружёнными напильником с киянкой. При этом молодые мастера развивали свои навыки работы в команде.

В итоге бутовские ребята, показав хорошие результаты, получили сертификаты, подтверждающие прохождение первого уровня 3D-мейкертона. Те, кто пройдёт все четыре его этапа, получат документ, подтверждающий профессиональную подготовку в деле сборки и настройки 3D-принтеров.