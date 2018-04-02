Ещё
Памятник кадетам России могут установить в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

Памятник кадетам России могут установить в Москве 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Фото: РИАМО
В Москве может появиться памятник кадетам России, сообщил в ходе заседания комиссии по монументальному искусству председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
«К нам поступила инициатива по увековечению памяти кадетов России. Идея хорошая, мы ее поддерживаем.
Вопросы размещения памятника, источника финансирования и формат конкурса проекта монумента будут обсуждаться на комиссии по монументальному искусству», — заявил Е. Герасимов.
В свою очередь президент фонда поддержки культуры и искусства отечественных авторов «Кира» Владимир Тыртышников отметил, что проект является благотворительным и его финансирование будет вестись из спонсорских средств.
«Данный проект является благотворительным, средства на его реализацию мы изначально предполагали взять не из бюджета, а найти спонсора, который бы разделял цели и задачи проекта. Целью проекта является увековечение памяти кадет», — пояснил В. Тыртышников.
Из материалов к заседанию следует, что для монумента выбран архитектурный стиль «советский ампир» ХХ века.
«Общий облик произведения перекликается с архитектурными мотивами театра Российской армии в Москве, но если театр в плане представляет пятиконечную звезду, то монумент — разносторонний крест, один из символов кадетского движения», — говорится в документах.
В ходе заседания комиссии ее участники предложили установить монумент на Поклонной горе, где проходят ежегодные традиционные мероприятия с участием кадет, объединяющие воспитанников различных школ. Еще одно из предложенных мест — площадь Суворова, рядом с театром Российской армии.
Агентство «Москва»: последние новости
Радиоактивную посылку из Узбекистана выявили сотрудники «Почты России» и Московской таможни Власти Москвы обеспечат приоритетный доступ оперативным службам в сети LTE-450 во время ЧМ-2018 Сбербанк: Переезд 200 сотрудников «СберТеха» в инновационный центр «Сколково» начнется в ближайшее время
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России469
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля179
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение