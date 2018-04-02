Памятник кадетам России могут установить в Москве

«К нам поступила инициатива по увековечению памяти кадетов России. Идея хорошая, мы ее поддерживаем.

Вопросы размещения памятника, источника финансирования и формат конкурса проекта монумента будут обсуждаться на комиссии по монументальному искусству», — заявил Е. Герасимов.

В свою очередь президент фонда поддержки культуры и искусства отечественных авторов «Кира» Владимир Тыртышников отметил, что проект является благотворительным и его финансирование будет вестись из спонсорских средств.

«Данный проект является благотворительным, средства на его реализацию мы изначально предполагали взять не из бюджета, а найти спонсора, который бы разделял цели и задачи проекта. Целью проекта является увековечение памяти кадет», — пояснил В. Тыртышников.

Из материалов к заседанию следует, что для монумента выбран архитектурный стиль «советский ампир» ХХ века.

«Общий облик произведения перекликается с архитектурными мотивами театра Российской армии в Москве, но если театр в плане представляет пятиконечную звезду, то монумент — разносторонний крест, один из символов кадетского движения», — говорится в документах.

В ходе заседания комиссии ее участники предложили установить монумент на Поклонной горе, где проходят ежегодные традиционные мероприятия с участием кадет, объединяющие воспитанников различных школ. Еще одно из предложенных мест — площадь Суворова, рядом с театром Российской армии.