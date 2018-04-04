За месяц Большой кольцевой линией столичной подземки воспользовались 1,5 миллиона человек 

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, открытие пяти новых станция БКЛ позволило москвичам экономить до получаса времени в пути. В частности, заметно повысилась доступность общественного транспорта для сотрудников и гостей делового центра «Москва-Сити». Самыми популярными станциями стали «Деловой центр» и «ЦСКА». Отметим, что с пяти станций большого кольца предусмотрена пересадка на четыре радиальные линии метро и две пересадки на Московское центральное кольцо. Замкнуть новую кольцевую линию планируется в 2021-2022 годах.