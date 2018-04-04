Ещё
За месяц Большой кольцевой линией столичной подземки воспользовались 1,5 миллиона человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За месяц Большой кольцевой линией столичной подземки воспользовались 1,5 миллиона человек 

Авторадио 51 минуту назад
Фото: Мои Черемушки
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, открытие пяти новых станция БКЛ позволило москвичам экономить до получаса времени в пути. В частности, заметно повысилась доступность общественного транспорта для сотрудников и гостей делового центра «Москва-Сити». Самыми популярными станциями стали «Деловой центр» и «ЦСКА». Отметим, что с пяти станций большого кольца предусмотрена пересадка на четыре радиальные линии метро и две пересадки на Московское центральное кольцо. Замкнуть новую кольцевую линию планируется в 2021-2022 годах.
Авторадио: последние новости
Аман Тулеев стал народным депутатом Кемеровской области Источник опроверг информацию о назначении Тулеева главой парламента Кузбасса Стала известна дата выборов нового губернатора Кемеровской области
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США предложили РФ прислать других дипломатов84
США восхитились новым российским корветом77
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»187
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото135
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение