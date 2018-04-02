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Дочь певицы Жасмин заняла второе место в соревнованиях по гимнастике
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Дочь певицы Жасмин заняла второе место в соревнованиях по гимнастике 

Letidor.ru 28 минут назад
Фото: Letidor.ru
Известная исполнительница Жасмин похвасталась успехом своей дочери. Шестилетняя Маргарита получила серебряную медаль после участия в соревнованиях по художественной гимнастике. За второе место девочка получила не только медаль и грамоту, но и большой серебряный кубок. Фотографиями с Маргаритой после соревнований Жасмин поделилась на своей странице в Instagram.
Моя серебряная девочка. ❤ Завоевали сегодня второе место на соревнованиях по гимнастике, довольная, как маленький слоник. 😁 И Марго, и мама, 🙈
подписала Жасмин снимки.
Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) 1 Апр 2018 в 3:22 PDT  Поздравляем любимую Маргариточку!👏👏👏
написала в комментариях певица Зара.
Не промолчали и поклонники Жасмин. Они также оставили множество добрых пожеланий Маргарите: «Все победы еще впереди!», «Поздравляю! Умница и красавица! Вся в маму!», «Молодец, умничка! Начало неплохое!», «Маргарита молодец😘🌸».
Кстати, девочка, по словам Жасмин, занимается художественной гимнастикой не так давно — с 5 лет. Поэтому мама особенно радуется ее успехам.
Напомним, с 1996 по 2006 год Жасмин была замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым, в 1997 году у певицы и ее экс-супруга родился сын Михаил. В 2011 году певица стала женой бизнесмена, миллионера Илана Шора, в этих отношениях в 2012 году появилась на свет дочь Маргарита, а в 2016 году — сын Мирон.
Кстати, некоторое время назад Маргарита восхитила подписчиков мамы исполнением лезгинки. Судя по всему, ребенок, как и мама, растет очень творческой личностью.
Остановись мгновение! 🙂 Как же мне дороги эти моменты полной семейной гармонии… ❤❤❤ А если в доме еще и праздник, то жизнь и вовсе прекрасна! С днем рождения, наша Маргариточка 🎊🎉🎁🎈💗 😊 #Маргаритка #Семья #ДеньРождения Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) Фев 7, 2018 в 8:06 PST  Фото: Instagram / margaritashor
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