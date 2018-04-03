Определены подрядчики по ремонту самарских дорог «картами» в рамках программы БКД

Департаментом городского хозяйства и экологии Самары 28 марта заключено два муниципальных контракта (на 209,8 млн руб. и на 209 млн руб.) на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог местного значения «картами» протяженностью свыше 100 погонных метров.

Данные работы по улично-дорожной сети будут осуществляться в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Победителями на торгах стали ООО «НПФ „XXI век“ и ООО „Автодоринжиниринг“.

Согласно контрактам в строительно-дорожном сезоне 2018 г. отремонтировать запланировано более 432 тыс. кв. м покрытия дорог на 38 участках.

По первому лоту будут отремонтированы следующие участки автодорог:

пр. Карла Маркса от ул. 3-й проезд до ул. Гагарина;

ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийской до ул. Лукачева;

ул. Лукачева от ул. Ново-Садовой до ул. Революционной;

ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;

4-й проезд от ул. Гаражной до пр. Карла Маркса;

ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевой;

ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой;

пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;

ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской;

ул. Чернореченская от ул. Киевской до ул. Клинической;

Саратовский переулок от ул. Пугачевский тракт до ул. Хасановской;

Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральской до ул. Пугачевский тракт;

ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. Карла Маркса;

пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;

ул. Гаражный проезд от ул. Кабельной до Заводского шоссе;

ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности;

ул. Ново-Вокзальной от ул. Солнечной до ул. Вольской;

ул. Буянова от пер. Гончарова до ул. Маяковского и от ул. Чкалова до сквера им. Мичурина.

По второму лоту — следующие участки дорог:

ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной;

ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечной;

Заводское шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда;

пр. Кирова от ул. Ветлянской до Кировского моста;

ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянской;

ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежной;

ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной;

пер. Ташкентский от ул. Карла Маркса до ул. Ставропольской и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская;

— ул. Стара-Загора от ул. Ташкентской до ул. Алма-Атинской;

— ул. Пугачевская от ул. Енисейской до ул. Победы;

— ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная;

— ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская;

— пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская;

— пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинской до ул. Ташкентской;

— пр. Карла Маркса от ул. Ташкентской до пр. Кирова;

— ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;

— ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайней;

— ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова;

— ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе;

— ул. Коптевская от ул. Сергея Лазо до дома № 17 по ул. Крайней.

Ремонт большими „картами“ подразумевает срезку дорожной фрезой разрушенного асфальтобетонного полотна, очистку „карты“, розлив битумной эмульсии и устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см на всю ширину проезжей части.

Асфальтобетон, применяемый в ходе данного вида ремонта, мелкозернистый — в состав входит щебень высокой прочности, поэтому этот материала можно укладывать в один слой. Кроме того, автоматическая система нивелирования на асфальтоукладчиках позволяет сделать дорогу максимально ровной.

Необходимость ремонта таким методом, как правило, обусловлена высокой степенью износа существующего покрытия проезжей части, на котором в процессе эксплуатации возникли дефекты в виде колейности, просадки, трещин, выкрашивания асфальтобетона.

В план работ на 2018 г. включено 10 объектов улично-дорожной сети, занявших лидирующие позиции антирейтинга так называемой Карты „убитых дорог“ по Самаре, составленной активистами ОНФ в Самарской области . Он был составлен на основании голосования граждан. Таким образом, активные самарцы, голосовавшие по интерактивной карте, приняли участие в формировании плана работ по ремонту улично-дорожной сети на этот год.

Приступить к работам подрядные организации планируют с наступлением положительных температур и сходом снежного покрова. Завершить работы подрядчики обязаны до 30 сентября 2018.

Гарантия на выполненные работы согласно условиям муниципального контракта составляет 2 года. В течение этого срока в случае возникновения дефектов гарантийного характера подрядчики устраняют их за свой счет.