Определены подрядчики по ремонту самарских дорог «картами» в рамках программы БКД 

Департаментом городского хозяйства и экологии Самары 28 марта заключено два муниципальных контракта (на 209,8 млн руб. и на 209 млн руб.) на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог местного значения «картами» протяженностью свыше 100 погонных метров.
Данные работы по улично-дорожной сети будут осуществляться в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Победителями на торгах стали ООО «НПФ „XXI век“ и ООО „Автодоринжиниринг“.
Согласно контрактам в строительно-дорожном сезоне 2018 г. отремонтировать запланировано более 432 тыс. кв. м покрытия дорог на 38 участках.
По первому лоту будут отремонтированы следующие участки автодорог:
пр. Карла Маркса от ул. 3-й проезд до ул. Гагарина;
ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийской до ул. Лукачева;
ул. Лукачева от ул. Ново-Садовой до ул. Революционной;
ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;
4-й проезд от ул. Гаражной до пр. Карла Маркса;
ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевой;
ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой;
пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;
ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской;
ул. Чернореченская от ул. Киевской до ул. Клинической;
Саратовский переулок от ул. Пугачевский тракт до ул. Хасановской;
Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральской до ул. Пугачевский тракт;
ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. Карла Маркса;
пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;
ул. Гаражный проезд от ул. Кабельной до Заводского шоссе;
ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности;
ул. Ново-Вокзальной от ул. Солнечной до ул. Вольской;
ул. Буянова от пер. Гончарова до ул. Маяковского и от ул. Чкалова до сквера им. Мичурина.
По второму лоту — следующие участки дорог:
ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной;
ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечной;
Заводское шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда;
пр. Кирова от ул. Ветлянской до Кировского моста;
ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянской;
ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежной;
ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной;
пер. Ташкентский от ул. Карла Маркса до ул. Ставропольской и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская;
— ул. Стара-Загора от ул. Ташкентской до ул. Алма-Атинской;
— ул. Пугачевская от ул. Енисейской до ул. Победы;
— ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная;
— ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская;
— пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская;
— пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинской до ул. Ташкентской;
— пр. Карла Маркса от ул. Ташкентской до пр. Кирова;
— ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;
— ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайней;
— ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова;
— ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе;
— ул. Коптевская от ул. Сергея Лазо до дома № 17 по ул. Крайней.
Ремонт большими „картами“ подразумевает срезку дорожной фрезой разрушенного асфальтобетонного полотна, очистку „карты“, розлив битумной эмульсии и устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см на всю ширину проезжей части.
Асфальтобетон, применяемый в ходе данного вида ремонта, мелкозернистый — в состав входит щебень высокой прочности, поэтому этот материала можно укладывать в один слой. Кроме того, автоматическая система нивелирования на асфальтоукладчиках позволяет сделать дорогу максимально ровной.
Необходимость ремонта таким методом, как правило, обусловлена высокой степенью износа существующего покрытия проезжей части, на котором в процессе эксплуатации возникли дефекты в виде колейности, просадки, трещин, выкрашивания асфальтобетона.
В план работ на 2018 г. включено 10 объектов улично-дорожной сети, занявших лидирующие позиции антирейтинга так называемой Карты „убитых дорог“ по Самаре, составленной активистами ОНФ в Самарской области. Он был составлен на основании голосования граждан. Таким образом, активные самарцы, голосовавшие по интерактивной карте, приняли участие в формировании плана работ по ремонту улично-дорожной сети на этот год.
Приступить к работам подрядные организации планируют с наступлением положительных температур и сходом снежного покрова. Завершить работы подрядчики обязаны до 30 сентября 2018.
Гарантия на выполненные работы согласно условиям муниципального контракта составляет 2 года. В течение этого срока в случае возникновения дефектов гарантийного характера подрядчики устраняют их за свой счет.