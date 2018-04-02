Краснокнижные утки-мандаринки вернулись на излюбленную реку в Приморском крае

Приморском крае утки-мандаринки вернулись на любимую реку во Владивостоке . В районе станции Океанской ещё не сошёл лёд на Солёной протоке, но первые редкие птицы появились после зимовки и стали вить гнёзда в дуплах деревьев на берегу водоёма, пишет ИА PrimaMedia.

Краснокнижные мандаринки пока боятся повышенного внимания людей, прячутся в траву при их появлении и не берут угощение. Но скоро утки привыкнут и станут приветливыми к жителям, постоянно приезжающим в район Фанзавода полюбоваться экзотическими «японками».

Мандаринка, или «японка» — водоплавающая птица рода лесных уток семейства утиных. Мандаринками их назвали за яркое оперение, напоминающее красивую одежду знатных вельмож-«мандаринов» в Китае

Мандаринки занесены в Красную книгу России и охота на них запрещена законом РФ. На территории страны они гнездятся в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Приморском краях.

Этих экзотических уток считают символом брака и супружеской верности, так как эти птицы летают только парами и создают семью один раз в жизни.