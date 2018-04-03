Все волонтеры в Москве на ЧМ-2018 владеют английским языком

"При отборе городских волонтеров одним из критериев было знание английского языка. Нам важно, чтобы наши волонтеры умели говорить с гостями на одном языке. Это было одним из основных критериев. При отборе мы сразу проводили тесты на знание языка и исходя из этого выстраивалась программа подготовки", — сказала она.

У всех волонтеров, по ее словам, английский язык на уровне не ниже Intermediate.

Также среди волонтеров есть и те, кто владеет не одним языком, а еще, к примеру, испанским, немецким или португальским.