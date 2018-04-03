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Все волонтеры в Москве на ЧМ-2018 владеют английским языком
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Все волонтеры в Москве на ЧМ-2018 владеют английским языком 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Все волонтеры, которые будут работать на чемпионате мира по футболу в Москве, владеют английским языком, заявила директор ГБУ «Мосволонтер» Ирина Швец на пресс-конференции во вторник.
"При отборе городских волонтеров одним из критериев было знание английского языка. Нам важно, чтобы наши волонтеры умели говорить с гостями на одном языке. Это было одним из основных критериев. При отборе мы сразу проводили тесты на знание языка и исходя из этого выстраивалась программа подготовки", — сказала она.
У всех волонтеров, по ее словам, английский язык на уровне не ниже Intermediate.
Также среди волонтеров есть и те, кто владеет не одним языком, а еще, к примеру, испанским, немецким или португальским.
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