С. Собянин поздравил москвичей с Днем детской книги

«Есть и такие у нас праздники — День детской книги. Замечательный, на самом деле праздник. Не смотря на всю научно-техническую революцию никто детские книги не отменял и вряд ли отменят, они по-прежнему являются таким стержнем формирования новой личности, мировоззрения ребенка, и так было во все времена. И я думаю, что и так будет в ближайшее, как минимум, десятилетие. Не буду загадывать, что дальше. У нас много замечательных книг, которые создавались в дореволюционное время. Много советских замечательных книг. Но эпоха меняется, времена меняются, и очень здорово, что вы пишете и создаете современные произведения, которые интересны и востребованы молодыми москвичами. От их имени, от имени их родителей, говорю вам спасибо», — сказал С. Собянин в ходе встречи с писателями. Мэр добавил, что власти города уделяют большое внимание развитию библиотек в Москве, поскольку бумажные книги остаются востребованными у горожан, о чем свидетельствует объем книгопродаж в столице, показатели которого увеличивается.

Вместе с тем, по словам С. Собянина, растет и количество постоянных посетителей городских библиотек.