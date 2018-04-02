Ещё
С. Собянин поздравил москвичей с Днем детской книги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин поздравил москвичей с Днем детской книги 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Фото: ТВ Центр
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с детскими писателями в обновленной библиотеке-медиацентре №67 и поздравил горожан с Днем детский книги, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Есть и такие у нас праздники — День детской книги. Замечательный, на самом деле праздник. Не смотря на всю научно-техническую революцию никто детские книги не отменял и вряд ли отменят, они по-прежнему являются таким стержнем формирования новой личности, мировоззрения ребенка, и так было во все времена. И я думаю, что и так будет в ближайшее, как минимум, десятилетие. Не буду загадывать, что дальше. У нас много замечательных книг, которые создавались в дореволюционное время. Много советских замечательных книг. Но эпоха меняется, времена меняются, и очень здорово, что вы пишете и создаете современные произведения, которые интересны и востребованы молодыми москвичами. От их имени, от имени их родителей, говорю вам спасибо», — сказал С. Собянин в ходе встречи с писателями. Мэр добавил, что власти города уделяют большое внимание развитию библиотек в Москве, поскольку бумажные книги остаются востребованными у горожан, о чем свидетельствует объем книгопродаж в столице, показатели которого увеличивается.
Вместе с тем, по словам С. Собянина, растет и количество постоянных посетителей городских библиотек.
Агентство «Москва»: последние новости
Радиоактивную посылку из Узбекистана выявили сотрудники «Почты России» и Московской таможни Памятник кадетам России могут установить в Москве Власти Москвы обеспечат приоритетный доступ оперативным службам в сети LTE-450 во время ЧМ-2018
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России474
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому20
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля182
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан64
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение