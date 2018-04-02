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Чиновники незаконно отказали молодой паре из Башкирии в выплате за первенца
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Чиновники незаконно отказали молодой паре из Башкирии в выплате за первенца 

АиФ-Уфа 31 минуту назад
Фото: АиФ-Уфа
Чиновники Госстроя Башкирии незаконно отказали паре с новорожденным ребенком в праве на получении единовременной социальной выплаты в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Согласно указу главы Башкирии, правом на получение такой выплаты обладают супруги до 35 лет, признанные нуждающимися в жилье. Их заявления должны рассматриваться в месячный срок. Однако сотрудники Госстроя республики волокитили принятие решений по заявкам. Заявление молодой семьи рассматривалось 4 месяца, а потом чиновники необоснованно потребовали дополнительную справку.
Для защиты прав семьи, проживающей с 6 родственниками в небольшом доме, прокуратура внесла руководителю комитета представление. После его рассмотрения паре выдали свидетельство о предоставлении выплаты, а начальника и специалиста отдела привлекли к дисциплинарной ответственности.
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