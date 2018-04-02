Чиновники незаконно отказали молодой паре из Башкирии в выплате за первенца 

Чиновники Госстроя Башкирии незаконно отказали паре с новорожденным ребенком в праве на получении единовременной социальной выплаты в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Согласно указу главы Башкирии, правом на получение такой выплаты обладают супруги до 35 лет, признанные нуждающимися в жилье. Их заявления должны рассматриваться в месячный срок. Однако сотрудники Госстроя республики волокитили принятие решений по заявкам. Заявление молодой семьи рассматривалось 4 месяца, а потом чиновники необоснованно потребовали дополнительную справку.
Для защиты прав семьи, проживающей с 6 родственниками в небольшом доме, прокуратура внесла руководителю комитета представление. После его рассмотрения паре выдали свидетельство о предоставлении выплаты, а начальника и специалиста отдела привлекли к дисциплинарной ответственности.