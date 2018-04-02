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Госдума: журналисты должны сами уметь справляться с «фейковыми» новостями
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Госдума: журналисты должны сами уметь справляться с «фейковыми» новостями 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
«Разные источники упоминали разное количество жертв трагедии в „Зимней вишне“. Есть два пути — путь усиления государственного управления и контроля. Второй — это путь саморегулирования. Я сторонник того, что журналистское сообщество само может справиться с этими проблемами. В эти периоды есть правила воздействия на ситуацию и на тех, кто выходит „за рамки“ — вплоть до исключения из организации саморегулирования, что автоматически означает отзыв лицензии. Напомню, с 2013 года к СМИ добавились блогеры, поэтому законопроект нуждается в корректировке. Они тоже должны входить в эту систему саморегулирование», — цитирует НСН Евгения Федорова.
Сотрудники правоохранительных служб продолжают разбираться в деталях трагедии в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», унесшей жизни 64 человек. После первых следственных мероприятий стало ясно, что здание было построено из бывшей кондитерской фабрики, а пожарная сигнализация — не работала. Кроме того, принудительную систему оповещения не включил охранник ТЦ. Уже допрошены и задержаны семь подозреваемых. Все они останутся под арестом до 25 мая.
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