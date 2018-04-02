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Участковый уполномоченный встретится с жителями Дмитровского 3 апреля
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Участковый уполномоченный встретится с жителями Дмитровского 3 апреля 

Управа района Дмитровский города Москвы 31 минуту назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В ближайший вторник, 3 апреля, в Дмитровском районе пройдет первая в 2018 году встреча активистов с участковым уполномоченным полиции младшим лейтенантом Иваном Мясниковым. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по САО.
— На встрече участковый уполномоченный не только отчитается об оперативной работе за 2017 год, но и расскажет жителям, как уберечься от действий злоумышленников, — рассказал представитель пресс-службы. — Кроме того, на встрече будет присутствовать начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Дмитровскому району. В специально отведенное время все желающие получат возможность обратиться к нему с вопросами и предложениями.
Жителей района будут ждать к 19.00 возле дома 6 по улице Софьи Ковалевской. (мю)
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