Ещё
Рожин: Россия ответит на увеличение военного контингента США у ее границ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

Рожин: Россия ответит на увеличение военного контингента США у ее границ 

Sputnik Таджикистан 31 минуту назад
Фото: Sputnik Таджикистан
В эфире радио Sputnik Борис Рожин рассказал, что Америка и другие страны НАТО увеличивают свои контингенты около границы с Россией, так как считают ее своим главным стратегическим противником (наряду с Китаем).
Эксперт\: дороги ЕС недостаточно хороши для американских танков
"Пока деэскалационный вектор, раскручиваемый США, будет сохраняться, и их подготовительные мероприятия, которые можно сравнивать с мобилизационным развертыванием, создают реальную угрозу нашим границам, и Россия не может не реагировать на это", — объяснил эксперт.
Подробности слушайте в аудиоподкасте.
Sputnik Таджикистан: последние новости
Манойло: вместо доказательств по "делу Скрипаля" Лондон представил комикс Чем обернется высылка российских военных атташе для Запада Масаулов: когда растет национализм, появляется угроза экстремизма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России469
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля179
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение