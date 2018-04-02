Почетный житель района Крюково, инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» удостоился юбилейной памятной медали «100 лет Рабоче -Крестьянской Красной Армии и…

28 марта 2018 года в зале приемов международной ассамблее столиц и городов стран СНГ состоялось торжественное награждение ветеранов военной службы юбилейной памятной медалью «100 лет Рабоче -Крестьянской Красной Армии и Флоту».

От имени Председателя Российского Комитета ветеранов генерала армии Моисеева М. А. награды вручил генерал-майор Пьянзин Виктор. Данной награды был удостоен участник боевых действий в Афганистане , почетный житель района Крюково, инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» (пейнтбол) Константин Александрович Несмачных.

От всей души мы поздравляем его с наградой!