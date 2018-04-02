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Памятник советскому солдату снесли в польской деревне на границе с Белоруссией
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Памятник советскому солдату снесли в польской деревне на границе с Белоруссией 

Вести Калининград 32 минуты назад
Фото: Вести Калининград
В приграничной с Белоруссией польской деревне Дубиче-Церкевне демонтировали памятник советскому солдату. Об этом написал на своей странице в Facebook польский общественник Мариуш Ничипорук, сообщает портал NewsBalt.
Памятник, изображающий красноармейца с автоматом ППШ, был поднят с помощью крана и увезен на муниципальный склад.
За освобождение этой местности от немецко-фашистской оккупации в 1944 году отдали жизни 452 красноармейца. На памятнике, который был установлен в 1985 году, выбиты имена 26 воинов.
«29 января 1946 в деревне Залешаны бандой польского подполья были убиты 8 членов моей семьи, в том числе пять детей. И хотя это уже другая история, не могу удержатся от сравнения — убивший мою семью и множество других православных людей бандит — сегодня герой Польши, а солдаты, павшие в боях с нацистами, оккупанты», — рассказал редакции NewsBalt Мариуш Ничипорук.
Он также подчеркнул, что председатель местной администрации Леон Малашевски уже получил выговор за желание сохранить памятник на складе.
Калининградские «Вести» напоминают, что в октябре 2017 года в Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников в рамках декоммунизации. На их ликвидацию государство выделило 12 месяцев и почти полтора миллиона долларов. Предположительно, под снос попадают более 450 монументов, 230 из них — памятники солдатам Красной армии.
Фото: radio.bialystok.pl  ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:
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