Ещё
ОТКРЫТАЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

ОТКРЫТАЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

Управа района Некрасовка 30 минут назад
11 апреля 2018 года с 11:00 до 15:00 Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и ГКУ Центр занятости населения города Москвы проводят открытую общегородскую ярмарку вакансий.
Ярмарка вакансий соберет на своей площадке более 80 работодателей столицы. В ней так же примут участие образовательные учреждения и кадровые агентства.
Мы рады пригласить соискателей, желающих найти или сменить работу, журналистов, общественные организации и иные заинтересованные лица.
Посетители ярмарки смогут:
• пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование;
• посетить мастер-классы, тренинги по эффективному поиску работы в сети Интернет, успешному собеседованию с работодателем, составлению конкурентоспособного резюме, альтернативным способам занятости, открытию собственного дела;
• узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования;
• пройти профориентационное тестирование;
• получить консультацию по вопросу трудоустройства;
В рамках мероприятия пройдет концертная программа и будут работать творческие мастер-классы.
Дата проведения: 11 апреля 2018 года
Время проведения: с 11:00 до 15:00  Адрес и место проведения: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон 5 (метро «Выставочная», Краснопресненская набережная, 14)
Вход свободный.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Мы ждем Вас!
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
8 (495) 951 14 64 (для посетителей ярмарки)
8 (499) 179-67-70 (по вопросам участия организаций в ярмарке)
По адресу электронной почты: czn@social.mos.ru  Приглашаем представителей СМИ осветить данное мероприятие!
Справочная информация и аккредитация:
Тел. : 8 (495) 679-89-80  E-mail: czn-iar@social.mos.ru
Управа района Некрасовка: последние новости
Козырек подъезда отремонтировали в одном из домов на 1-й Вольской улице В храме на Люберецких полях прошел творческий мастер-класс Занятие по фитнесу прошло в Доме культуры «Заречье» района Некрасовка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России469
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля179
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение