В Волгограде к борьбе с мошкой привлекут авиацию

Дельталеты и микросамолеты будут обрабатывать волгоградские водоемы от мошки к мундиалю.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на соответствующие документы, опубликованные на сайте госзакупок, с помощью авиации в городе с воздуха обработают «Волгоград Арену» в радиусе 15 километров от стадиона. Специальный препарат распылят на территории 23 000 гектаров.

Добавим, что перед тем, как распылять вещество, специалисты изучат популяцию гнуса и рассчитают необходимую концентрацию препарата. Все это вместе с обработкой водоемов они должны будут сделать до 10 июня.