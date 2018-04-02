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В Волгограде к борьбе с мошкой привлекут авиацию
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В Волгограде к борьбе с мошкой привлекут авиацию 

АиФ Волгоград 34 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Дельталеты и микросамолеты будут обрабатывать волгоградские водоемы от мошки к мундиалю.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на соответствующие документы, опубликованные на сайте госзакупок, с помощью авиации в городе с воздуха обработают «Волгоград Арену» в радиусе 15 километров от стадиона. Специальный препарат распылят на территории 23 000 гектаров.
Добавим, что перед тем, как распылять вещество, специалисты изучат популяцию гнуса и рассчитают необходимую концентрацию препарата. Все это вместе с обработкой водоемов они должны будут сделать до 10 июня.
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