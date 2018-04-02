Ещё
Екатерина Стриженова призналась в любви к Джигарханяну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

Екатерина Стриженова призналась в любви к Джигарханяну 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
За плечами Екатерины Стриженовой более двадцати лет работы в телеэфире. Звезда голубого экрана свой путь начинала ведущей передачи «Доброе утро» на «первой кнопке». За это время ей удалось лично пообщаться со многими медиаперсонами, в том числе с Арменом Джигарханяном и его экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. С ними она многократно пересекалась как в кулуарах «Останкино», так и на съемках фильмов и в театре.
Поэтому шумиху вокруг развода Армена Борисовича с молодой женой теледива воспринимает близко к сердцу, отмечая, что вся эта история очень болезненная. «Я его люблю, мы сто лет знакомы, и рекомендации в Союз кинематографистов давал мне именно Джигарханян», — признается теледива, добавляя, что, когда в 2013 году они вместе были в Ереване на съемках фильма «Домик в сердце», Виталина очень заботилась о своем муже и он выглядел счастливым.
Слова Стриженой соответствуют истине. Виталина следила, чтобы больной диабетом артист правильно питался, ухаживала за ним и даже покупала туфли по индивидуальному заказу у сапожника с Баден-Бадене.
Телеведущей не очень по душе, что сейчас пианистку поливают грязью все, кому не лень. Стриженова отмечает, что на данный момент объяснить, что происходит, не может никто. Однако, по ее мнению, если бы не вмешательство телеканалов, бывшие супруги смогли бы уладить конфликт намного быстрее, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Starhit.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Вам не стыдно за своего внука?»: фанаты обратились к Алле Пугачевой Ксения Собчак ищет личного ассистента: требования выше среднего Королева прокомментировала пикантное видео Тарзана с Салтыковой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России469
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля180
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение