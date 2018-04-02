Торговые сети поддержали проверки систем пожарной безопасности в ТЦ

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) поддерживает инициативу по проверке систем противопожарной безопасности в торговых центрах, говорится в пресс-релизе АКОРТ, которая объединяет крупнейшие российские торговые сети.

"Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли, выражают готовность поддержать общественный мониторинг наличия и состояния систем противопожарной безопасности в торговых центрах, где торговые сети арендуют площади, а также, при необходимости, придавать этой информации публичный характер", — говорится в релизе.

Ассоциация указывает, что первоочередной задачей ритейла является обеспечение безопасности людей в крупных торговых центрах и продовольственных магазинах в них, а также недопущение возникновения критических ситуаций. «Это, прежде всего, касается постоянных проверок исправности систем пожарной сигнализации, систем пожаротушения, состояния эвакуационных выходов и доступности проходов к ним», — указывает АКОРТ.

"Следуя политике информационной открытости в части обеспечения безопасности сотрудников и посетителей, компании АКОРТ готовы предоставлять информацию о своей деятельности в области противопожарной безопасности всем заинтересованным сторонам, включая СМИ, органы власти и общественные организации", — добавляется в сообщении.

АКОРТ подчеркивает, что правила пожарной безопасности строго соблюдаются во всех магазинах федеральных сетей-членов ассоциации, на регулярной основе проходят внеплановые учения, а также обучение сотрудников правилам поведения в чрезвычайной ситуации, правилам эвакуации. Члены АКОРТ считают, что подобные строгие меры безопасности должны распространяться и на торговые центры, где находятся магазины.

"В связи с этим компании АКОРТ выражают готовность присоединиться к проверкам и мониторингу систем безопасности торговых центров, в которых располагаются магазины торговых сетей-участниц АКОРТ, совместно с ассоциациями защиты прав потребителей и соответствующими общественными организациями, а также способствовать публичности результатов этих проверок", — заключает ассоциация.