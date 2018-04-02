«Красивый город»: Пэрис Хилтон с женихом прилетела во Львов

Как известно, 37-летняя Пэрис Хилтон готовится выйти замуж за 32-летнего актера Криса Зилку . Но немногие знают, что жених светской дивы имеет украинские корни. Накануне молодые люди решили посетить Львов и места, связанные с детством предков Криса.

Как оказалось, дедушка голливудской знаменитости Криса Зилки был родом из Киева. Звездную пару пригласили во Львов на открытие «Гранд Отеля» после реставрации, а также предложили побыть несколько дней на Украине и посмотреть достопримечательности. «Такой красивый город» и «Я люблю Украину», — написала наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels на своей страничке в Инстаграме после того, как прилетела во Львов. Она опубликовала фотографию города, а также ролик торжественного открытия отеля.

На видео звезда выходит из машины в черном кружевном платье со своим возлюбленным Крисом и раздает автографы. Украинские подписчики Хилтон с восторгом восприняли эту новость и пожелали звезде приятного отдыха на их земле: «Мы рады, что вы прилетели в нашу страну!» «Добро пожаловать, пусть ваш отдых будет приятным» «Как неожиданно! Какие достопримечательности вы намерены посетить?» «Удачной поездки! Украина счастлива приветствовать вас у себя».

Также Пэрис приняла участие в благотворительном концерте, средства от которого пойдут в пользу матерей-одиночек. Кстати, в украинских СМИ написали, что за приезд звезды владелец «Гранд Отеля» заплатил ей 500 тысяч долларов. Это уже не первое посещение Украины светской дивой. В 2011 году Хилтон была в составе жюри «Мисс Украина».