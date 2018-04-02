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«Красивый город»: Пэрис Хилтон с женихом прилетела во Львов
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«Красивый город»: Пэрис Хилтон с женихом прилетела во Львов 

Eva.ru 36 минут назад
Фото: Eva.ru
Как известно, 37-летняя Пэрис Хилтон готовится выйти замуж за 32-летнего актера Криса Зилку. Но немногие знают, что жених светской дивы имеет украинские корни. Накануне молодые люди решили посетить Львов и места, связанные с детством предков Криса.
Как оказалось, дедушка голливудской знаменитости Криса Зилки был родом из Киева. Звездную пару пригласили во Львов на открытие «Гранд Отеля» после реставрации, а также предложили побыть несколько дней на Украине и посмотреть достопримечательности. «Такой красивый город» и «Я люблю Украину», — написала наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels на своей страничке в Инстаграме после того, как прилетела во Львов. Она опубликовала фотографию города, а также ролик торжественного открытия отеля.
На видео звезда выходит из машины в черном кружевном платье со своим возлюбленным Крисом и раздает автографы. Украинские подписчики Хилтон с восторгом восприняли эту новость и пожелали звезде приятного отдыха на их земле: «Мы рады, что вы прилетели в нашу страну!» «Добро пожаловать, пусть ваш отдых будет приятным» «Как неожиданно! Какие достопримечательности вы намерены посетить?» «Удачной поездки! Украина счастлива приветствовать вас у себя».
Также Пэрис приняла участие в благотворительном концерте, средства от которого пойдут в пользу матерей-одиночек. Кстати, в украинских СМИ написали, что за приезд звезды владелец «Гранд Отеля» заплатил ей 500 тысяч долларов. Это уже не первое посещение Украины светской дивой. В 2011 году Хилтон была в составе жюри «Мисс Украина».
Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 31 Мар 2018 в 11:35 PDT А недавно Пэрис устроила переполох в одном из ночных клубов Майами. Она потеряла кольцо стоимостью 2 миллиона долларов, которое ей подарил Крис Зилка во время помолвки. К счастью, поиски увенчались успехом, и драгоценность вернулась на палец известной светской львицы.
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