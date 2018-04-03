2 апреля состоялся Съезд Вольного экономического общества России

Австрии, Италии, Греции, Китая, Великобритании и Эстонии. В научной части Съезда прошел Санкт-Петербургский международный экономический конгресс, в котором приняли участие ведущие российские и зарубежные ученые. На Конгресс приехали специалисты из Франции

За годы работы Конгресс стал одной из самых авторитетных площадок для обмена экспертными мнениями в профессиональной среде. Он проводится уже в четвертый раз и по традиции посвящен будущему российской экономики. «Мы занимаемся будущим индустриального облика России , — рассказал о целях и задачах Конгресса Сергей Бодрунов , президент Вольного экономического общества России, — изучаем, как страна будет развиваться и жить через десять, пятьдесят и сто лет».

"Деиндустриализация — трагедия российской экономики, — не раз отмечал президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов, — Стране необходима реиндустриализация промышленности на новой высокотехнологической основе и эволюция экономической базы".

Чтобы оказаться в светлом индустриальном будущем, России нужна активная промышленная политика. «Это когда в экономике работают активные промышленные траволаторы и бизнес может выбрать на какой встать: одни будут ускорять его движение вперед, другие тормозить, — отметил профессор Сергей Бодрунов, — Направление движения таких траволаторов задает государство».

В рамках работы Конгресса Сергей Бодрунов представил концепцию «ноономика», которая должна составить основу общества будущего. «Растущая роль знаний — не в том, что интеллектуальное производство вытесняет материальное, — отметил Сергей Бодрунов, — само материальное производство становится значительно более знаниеёмким. В результате наступает момент, когда во многих продуктах интеллектуальная часть начинает существенно превышать часть материальную».

Сергей Бодрунов подчеркнул, что человечество сейчас стоит на распутье — и либо оно двигается в сторону «ноономики», либо выбирает негативный сценарий, который чреват проблемами вплоть до глобальных катастроф.

На Съезде также был торжественно открыт Мемориум Вольного экономического общества России, посвященный 200-летия Карла Маркса , в рамках которого запланировано несколько крупных международных мероприятий, которые пройдут в мае под эгидой ВЭО России.

На Съезде Вольного экономического общества России и Собрании Международного Союза экономистов, которое также состоялось 2 апреля, прошли выборы лидера. Президентом Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов единогласно избран Сергей Бодрунов.

Модератор научной части: Александр Владимирович Бузгалин, Руководитель Центра современных марксистских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова , руководитель московского отделения Института нового индустриального развития им. С. Ю. Витте, д.э.н., профессор

В дискуссии приняли участие:

Сергей Дмитриевич Бодрунов, Директор Института нового индустриального развития им. С. Ю. Витте, Президент Вольного экономического общества России, доктор экономических наук, профессор

Работу Съезда Вольного экономического общества России освещали:

Газета «Вечерний Санкт-Петербург»

Интернет-газета «Площадь труда»

Журнал «Промышленно-строительное обозрение»

АНО «Редакция Царскосельская газета»