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Рынок частных перевозчиков пассажиров нельзя сравнивать с рынком грузов
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Рынок частных перевозчиков пассажиров нельзя сравнивать с рынком грузов 

РЖД-Партнер 39 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Этими опасениями поделился на заседании круглого стола «Контейнерные и скоропортящиеся грузы» президент Национальной ассоциации транспортников Георгий Давыдов. Заседание данного круглого стола прошло в рамках большого транспортного семинара «Грузовая панорама», посвященного 20-летию журнала РЖД-Партнер.
По словам Г. Давыдова, независимые перевозчики, во-первых, могут взять у ОАО «РЖД» объемы перевозок наиболее высокодоходных грузов, в результате чего у компании усилится дефицит средств для поддержания и развития инфраструктуры массовых грузов.
Во-вторых, независимые перевозчики могут в условиях конкуренции эксплуатировать свои магистральные локомотивы так, как им удобнее, что понизит эффективность работы локомотивного парка ОАО «РЖД» и способно дезорганизовать управление движением поездов.
«Сравнение с пассажирскими перевозчиками, к которому прибегают некоторые эксперты, не всегда выглядит корректным», — отметил Г. Давыдов. Ведь они работают по установленным расписаниям движения поездов, т. е. обращение их поездов заранее предопределено и регламентировано. По этой причине за ними закреплены нитки графика (ресурсы инфраструктуры).
В результате и перевозчики не выходят за установленные для них рамки, и владелец инфраструктуры способен наиболее эффективным способом организовать движение поездов.
Кроме того, доступ пассажиров к перевозкам железнодорожным транспортом осуществляется на основе оферт перевозчиков. Из объявляемого ими расписания заранее известно, откуда, куда, во сколько и каким подвижным составом они осуществляют перевозки. При грузовых перевозках движение поездов организовано иначе. Основная доля доставок выполняется поездами, сформированными по мере накопления вагонов.
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