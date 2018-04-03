В Московском районе Калининграде прошлись по должникам за свет

Менее часа назад в Калининграде завершился совместный рейд сотрудников компании «Янтарьэнергосбыт» и федеральной службы судебных приставов. Вместе с представителями ведомства электромонтёры проверили квартиры должников за свет в Московском районе областного центра, в трёх из них специалисты повторно отключили подачу электричества.

Напомню, на данный момент совокупный долг жителей области перед энергетиками составляет полмиллиарда рублей: около десяти миллионов энергетики намерены взыскать в судебном порядке. Следующая масштабная проверка в черте Калининграда запланирована на следующий месяц.