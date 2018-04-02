Обработка внутреннего кармана в верхней одежде

Перед тем, как выполнять внутренние карманы, необходимо продублировать подборт пальто, подготовить полочку подкладки и соединить ее с подбортом.

Как выполнить карман с подкройным бочком: мастер-класс

В данном мастер-классе представлен фигурный подборт с участком из основной ткани под карман. Но можно выполнить подборт обычной формы, при этом карман может заходить на подборт, а может оставаться только на подкладке.

Для одного кармана потребуется:

— 2 обтачки ~18*3-4 см; — бейку для петельки ~17*3-4 см; — цельнокроеную мешковину ~18*36 см; — пуговку диаметром 1-1,5 см; — клеевой дублерин.

Шаг 1 На подкладке полочки разметить место кармана, с изнанки продублировать. В данном случае рамка кармана размером 14*2 см.

Шаг 2 Обтачки кармана продублировать, сложить вдоль лицевой стороной наружу и приутюжить, припуски бейки подвернуть внутрь, бейку сложить вдоль и настрочить на расстоянии 1 мм, сформировать петельку длиной около 6 см.

Как выкроить косую бейку из тонкой ткани, читайте на BurdaStyle.ru Шаг 3 Наложить одну обтачку сгибом вниз линией притачивания к месту притачивания с лицевой стороны, сверху наложить мешковину. Проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба.

Шаг 4 К верхней части входа в карман наложить вторую обтачку сгибом вверх, и посредине — петлю. Проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба.

Шаг 5 Разрезать область входа в карман между швами, к концам швов рассечь наискосок к уголкам будущего кармана, не доходя по 1 мм до концов строчек.

Шаг 6 Обтачку с мешковиной и обтачку с петлей отвернуть срезами наизнанку, выметать и приутюжить.

Как сшить и пришить внутренний карман к готовой куртке: мастер-класс

Шаг 7 Свободный край цельнокроеной мешковины кармана приколоть, а затем притачать к припуску верхней обтачки шов в шов.

Шаг 8 Сколоть булавками и стачать открытые боковые срезы мешковины, начиная от одного конца шва притачивания верхней обтачки и заканчивая у сгиба мешковины снизу, при этом захватить в шов концы обтачек и маленькие треугольники с боков рамки кармана.

Готово!

Дарья Табатчикова

По образованию Дарья пиарщик и экономист, но несколько лет назад целиком посвятила себя любимому делу — шитью.

Шить она училась по журналам, книгам и при помощи интернета, есть в арсенале и швейные курсы, но Дарья относит себя к самоучкам. Она обожает изучать специализированную литературу по шитью разных лет и стран, а затем применять полученные знания на практике.

В конце 2017 года Дарья стала победительницей праздничного конкурса от BurdaStyle.ru. Она ведет свою страничку в Instagram и группу ВКонтакте.

Автор мастер-класса и фото: Дарья Табатчикова