Ещё
Обработка внутреннего кармана в верхней одежде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

Обработка внутреннего кармана в верхней одежде 

BurdaStyle.ru 41 минуту назад
Фото: BurdaStyle.ru
Перед тем, как выполнять внутренние карманы, необходимо продублировать подборт пальто, подготовить полочку подкладки и соединить ее с подбортом.
Как выполнить карман с подкройным бочком: мастер-класс
В данном мастер-классе представлен фигурный подборт с участком из основной ткани под карман. Но можно выполнить подборт обычной формы, при этом карман может заходить на подборт, а может оставаться только на подкладке.
Для одного кармана потребуется:
— 2 обтачки ~18*3-4 см; — бейку для петельки ~17*3-4 см; — цельнокроеную мешковину ~18*36 см; — пуговку диаметром 1-1,5 см; — клеевой дублерин.
Шаг 1  На подкладке полочки разметить место кармана, с изнанки продублировать. В данном случае рамка кармана размером 14*2 см.
Шаг 2  Обтачки кармана продублировать, сложить вдоль лицевой стороной наружу и приутюжить, припуски бейки подвернуть внутрь, бейку сложить вдоль и настрочить на расстоянии 1 мм, сформировать петельку длиной около 6 см.
Как выкроить косую бейку из тонкой ткани, читайте на BurdaStyle.ru  Шаг 3  Наложить одну обтачку сгибом вниз линией притачивания к месту притачивания с лицевой стороны, сверху наложить мешковину. Проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба.
Шаг 4  К верхней части входа в карман наложить вторую обтачку сгибом вверх, и посредине — петлю. Проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба.
Шаг 5  Разрезать область входа в карман между швами, к концам швов рассечь наискосок к уголкам будущего кармана, не доходя по 1 мм до концов строчек.
Шаг 6  Обтачку с мешковиной и обтачку с петлей отвернуть срезами наизнанку, выметать и приутюжить.
Как сшить и пришить внутренний карман к готовой куртке: мастер-класс
Шаг 7  Свободный край цельнокроеной мешковины кармана приколоть, а затем притачать к припуску верхней обтачки шов в шов.
Шаг 8  Сколоть булавками и стачать открытые боковые срезы мешковины, начиная от одного конца шва притачивания верхней обтачки и заканчивая у сгиба мешковины снизу, при этом захватить в шов концы обтачек и маленькие треугольники с боков рамки кармана.
Готово!
Дарья Табатчикова
По образованию Дарья пиарщик и экономист, но несколько лет назад целиком посвятила себя любимому делу — шитью.
Шить она училась по журналам, книгам и при помощи интернета, есть в арсенале и швейные курсы, но Дарья относит себя к самоучкам. Она обожает изучать специализированную литературу по шитью разных лет и стран, а затем применять полученные знания на практике.
В конце 2017 года Дарья стала победительницей праздничного конкурса от BurdaStyle.ru. Она ведет свою страничку в Instagram и группу ВКонтакте.
Автор мастер-класса и фото: Дарья Табатчикова
BurdaStyle.ru: последние новости
Футляр для швейных принадлежностей своими руками Рукоделие — от хобби до своего дела: YouTube-канал недели Чехол для одежды своими руками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России469
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля180
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение