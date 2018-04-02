Отец Виктора Цоя судится за авторское право на песни группы «Кино»

Отец трагически погибшего в 1990 году лидера группы «Кино» Виктора Цоя через суд добивается расторжения договора о передаче компании «Музыкальное право» исключительных прав на его песни, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные портала «Электронное правосудие».

Сейчас арбитраж Москвы приостановил рассмотрение иска компании «Музыкальное право» о взыскании с Первого канала полумиллиона рублей компенсации за якобы незаконное использование произведений Цоя. Роберт Цой просит суд признать недействительной сделку от 12 января 2011 года, согласно которой исключительные имущественные права на произведения и аудиовизуальные произведения, исключительные смежных прав на исполнения, фонограммы Виктора Робертовича Цоя передаются"Музыкальному праву". По словам Цоя-старшего, сделка была заключена с нарушениями требований законодательства России по использованию интеллектуальной собственности. Также Роберт Цой просит о признании сделки по договору от 16 января 2017 года «о передаче прав … на музыкальные произведения Виктора Робертовича Цоя недействительной вследствие совершения этой сделки под влиянием обмана». Слушания по иску назначены на 5 апреля.

В июне 2017 года Басманный суд признал недействительным аналогичный договор с компанией «Музыкальное право» по иску Александра Цоя — сына Виктора Цоя, наравне с дедом владеющим авторскими правами на его песни.

Лидер группы «Кино» Виктор Цой, автор рок-хитов «Группа крови», «Мама Анархия», «Видели ночь» и др. погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. В 2018 году музыканту исполнилось бы 56 лет.