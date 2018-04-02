В ГД могут обсудить возможность страхования ответственности владельцев мест массового скопления людей

Госдуме предложили начать обсуждение мировой практики по страхованию ответственности владельцев мест массового скопления людей, в частности, создание рейтинга страховых компаний. Об этом журналистам сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы должны собрать международную практику по страхованию объектов массового скопления людей. Во-первых, надо определить, что такое «место массового скопления людей».

Нам нужно четко прописать эти места и требования к этим местам, в том числе, возможно, обязательное страхование.

По мировой практике: страховые компании более жестко относятся, чем даже проверяющиеся со стороны госструктур, поскольку они рискуют деньгами, если вдруг случится чрезвычайная ситуация, и они ставят свою подпись только в тех случаях, когда убеждены, что все вопросы, связанные с пожарной безопасностью, решены. Но у нас негативная практика: договоры заключаются, обязательства не выполняются, очень формальное отношение, связанное с контролем.

Есть предложение о том, чтобы создавать рейтинги организаций, которые могли бы иметь доступ к такому виду страхования», — сказал депутат. Так он ответил на вопрос журналиста о необходимости введения страхования ответственности владельцев мест массового скопления людей.

Он добавил, что можно было бы рассмотреть вопрос о создании рейтинга страховых компаний при допуске к разным видам страхования, «чтобы наш страховой рынок повысил качество своей работы и повысил доверие к самому себе».