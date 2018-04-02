Шамиль Газизов: «Краснодар» не выходил на меня по поводу Семака, но…"

— Правда, что в контракте Семака с «Уфой» прописана сумма отступных для "Зенита" — 500 тысяч евро?

— Не могу сказать, что прописана такая сумма. Опция, пункт такой в контракте есть, но цифр я называть не буду.

— То есть теоретически Семак может уйти из «Уфы» по ходу этого сезона?

— Я знаю одно. Если поступит конкретное предложение от более серьезных клубов, которое устроит Сергея Богдановича, то мы не будем препятствовать. Дело же не в сумме отступных. Мы могли бы его отпустить и так. Человек же должен расти.

— Допускаете, что Семак уйдет на повышение еще до конца этого чемпионата?

— Все в теории может быть. Зачем удерживать человека, если у него появится возможность расти?

— «Краснодар», отправивший в отставку Шалимова, на вас не выходил по поводу Семака?

— Мне бы не хотелось, чтобы Семак уходил. Но если Сергей Богданович захочет работать в другой команде, я препятствовать не буду.

— «Краснодар» сделал ему предложение?