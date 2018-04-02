Беларусь и Россия намерены сформировать единую промышленную политику

В настоящее время идет работа над документом о приоритетных направлениях развития Союзного государства на 2018-2022 годы.

"Очень большой акцент будет сделан на сотрудничестве в области науки и техники, в области промышленности, причем на создании единой промышленной политики, развитии агропромышленного комплекса", — отметил Григорий Рапота.

По его словам, по своей структуре новый документ не будет отличаться от предыдущего, в нем просто определят новые задачи.

Рапота добавил, что в Договор о создании Союзного государства Беларуси и России в перспективе могут быть внесены изменения и дополнения, направленные на развитие союзного строительства. «Нам поручено до второго полугодия проанализировать всю правовую базу. На основании этого анализа можно будет говорить о том, нужны ли дополнения к базовым документам, к которым относится и Договор о создании Союзного государства», — отметил Рапота.

"Любой документ — живой организм, который должен развиваться", — сказал госсекретарь Союзного государства.

Посол РФ в Беларуси Александр Суриков подтвердил, что сейчас на различных уровнях «идет оценка соответствия договора нынешним реалиям». «После этой оценки и столкновения точек зрения, возможно, начнется работа над поправками в союзный договор», — сказал посол РФ в Минске

Также Рапота сообщил, что дата проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства пока не определена по объективным причинам. «Выборы президента в России, занявшие все внимание нашего политического руководства. Сейчас будет инаугурация, назначение нового правительства, — пояснил госсекретарь Союзного государства. — Но диалог на этот счет между нашими руководителями ведется, поэтому будет определен и срок проведения Высшего госсовета».

Кроме того, Григорий Рапота добавил, что создание единого продовольственного рынка Беларуси и России отвечает целям Союзного государства. «Что касается общего рынка продовольствия (так же как и задача единых подходов к промышленной политике, к сельскому хозяйству), — это полностью вписывается в те основные цели и задачи Союзного государства», — сказал Григорий Рапота.