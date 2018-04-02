Ещё
Беларусь и Россия намерены сформировать единую промышленную политику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

Беларусь и Россия намерены сформировать единую промышленную политику 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции ко Дню единения народов Беларуси и России, передает БЕЛТА.
В настоящее время идет работа над документом о приоритетных направлениях развития Союзного государства на 2018-2022 годы.
"Очень большой акцент будет сделан на сотрудничестве в области науки и техники, в области промышленности, причем на создании единой промышленной политики, развитии агропромышленного комплекса", — отметил Григорий Рапота.
По его словам, по своей структуре новый документ не будет отличаться от предыдущего, в нем просто определят новые задачи.
Рапота добавил, что в Договор о создании Союзного государства Беларуси и России в перспективе могут быть внесены изменения и дополнения, направленные на развитие союзного строительства. «Нам поручено до второго полугодия проанализировать всю правовую базу. На основании этого анализа можно будет говорить о том, нужны ли дополнения к базовым документам, к которым относится и Договор о создании Союзного государства», — отметил Рапота.
"Любой документ — живой организм, который должен развиваться", — сказал госсекретарь Союзного государства.
Посол РФ в Беларуси Александр Суриков подтвердил, что сейчас на различных уровнях «идет оценка соответствия договора нынешним реалиям». «После этой оценки и столкновения точек зрения, возможно, начнется работа над поправками в союзный договор», — сказал посол РФ в Минске.
Также Рапота сообщил, что дата проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства пока не определена по объективным причинам. «Выборы президента в России, занявшие все внимание нашего политического руководства. Сейчас будет инаугурация, назначение нового правительства, — пояснил госсекретарь Союзного государства. — Но диалог на этот счет между нашими руководителями ведется, поэтому будет определен и срок проведения Высшего госсовета».
Кроме того, Григорий Рапота добавил, что создание единого продовольственного рынка Беларуси и России отвечает целям Союзного государства. «Что касается общего рынка продовольствия (так же как и задача единых подходов к промышленной политике, к сельскому хозяйству), — это полностью вписывается в те основные цели и задачи Союзного государства», — сказал Григорий Рапота.
"Все правовые норы, которые необходимы для решения этой задачи, уже созданы. Не надо ничего выдумывать. Мы каждый год принимаем балансы импорта и экспорта сельхозпродукции — это в рамках Союзного государства. В рамках ЕАЭС отработаны регламенты урегулирования споров, когда возникают споры к качеству продукции. Просто этими инструментами надо умело пользоваться", — добавил Рапота.
Российская Газета: последние новости
ТЦ обяжут размещать кинотеатры на нижних этажах Пушков прокомментировал версию об отравлении Скрипаля гречкой Усилен контроль за веществами, из которых можно синтезировать наркотики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России469
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля180
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение