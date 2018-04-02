В Совфеде обсудят попытки вмешательства в президентские выборы в России 

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ во вторник проведет круглый стол на тему «О предварительных итогах президентских выборов в контексте временной комиссии», сообщает пресс-служба СФ.
В обсуждении примут участие член ЦИК Александр Клюкин, посол по особым поручениям МИД России Андрей Нестеренко, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, член Общественной палаты Максим Григорьев, президент Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов, генеральный директор АНО «Российская гуманитарная миссия» Евгений Примаков.
Ранее глава комиссии Андрей Климов сообщил РИА Новости, что сенаторы располагают информацией о тысячах фактов попыток вмешательства извне в выборы президента России — это DDoS-атаки, информ-атаки, призывы бойкотировать выборы.
Он отметил, что помехи в проведении голосования в отношении россиян на Украине также можно считать вмешательством в выборы в РФ. По его словам, около 65 тысяч россиян не смогли принять участие в голосовании на выборах президента РФ из-за действий украинских властей.
Климов отметил, что 3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов, на котором обсудит предварительные итоги президентской кампании, где будут обсуждаться попытки вмешательства в российские избирательные процессы. Таких вмешательств комиссия насчитала около десяти видов, пояснил сенатор.
По его словам, в мае комиссия подготовит доклад об итогах президентской кампании в рамках своей компетенции.