В Совфеде обсудят попытки вмешательства в президентские выборы в России

Ранее глава комиссии Андрей Климов сообщил РИА Новости, что сенаторы располагают информацией о тысячах фактов попыток вмешательства извне в выборы президента России — это DDoS-атаки, информ-атаки, призывы бойкотировать выборы.

Он отметил, что помехи в проведении голосования в отношении россиян на Украине также можно считать вмешательством в выборы в РФ. По его словам, около 65 тысяч россиян не смогли принять участие в голосовании на выборах президента РФ из-за действий украинских властей.

Климов отметил, что 3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов, на котором обсудит предварительные итоги президентской кампании, где будут обсуждаться попытки вмешательства в российские избирательные процессы. Таких вмешательств комиссия насчитала около десяти видов, пояснил сенатор.

По его словам, в мае комиссия подготовит доклад об итогах президентской кампании в рамках своей компетенции.