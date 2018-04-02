Воронежцы об устроивших забастовку работниках «скорой»: «Они доведены до отчаяния» 

Горожане создали петицию в поддержку медиков. Горожанин Максим Давыдов создал петицию в поддержку медиков воронежской скорой помощи, устроивших «итальянскую забастовку», в воскресенье, 1 апреля. Цель обращения — добиться достойных условий для работы врачей и появления в Воронеже быстрой и качественной службы скорой помощи. — Все воронежцы сталкиваются с проблемами при работе воронежской скорой помощи. Порой машина на вызов едет больше часа. Во время эпидемий помощи можно и вовсе не дождаться. И это в современном миллионном городе! Но разве можно винить в этом врачей? Разве они отвечают за организацию и финансирование? Видно, что врачи сами доведены до отчаяния, если решились на противостояние с администрацией области. Их можно понять. Разве люди, которые спасают жизни других людей, должны получать 17-19 тыс. рублей? Они приходят к нам на помощь, теперь черёд за нами! — призвал Максим Давыдов. Подписавшиеся под петицией надеются, что информация о забастовке врачей дойдёт до руководства страны: обращение адресовано президенту Владимиру Путину, Минздраву РФ и комитету Госдумы по охране здоровья. Сотрудники воронежской скорой помощи направили обращение на имя Владимира Путина с просьбой проконтролировать выполнение «майских указов» в службе скорой медицинской помощи в марте. В каждую смену от 8 до 12 сотрудников скорой помощи Воронежской области отказываются работать по одному и выезжать на вызов в бригаде, не укомплектованной вторым медработником, поскольку это противоречит нормам приказа Минздрава России №388н, сообщили в профсоюзе. Хотя врио руководителя департамента Александр Щукин заявил, что средняя зарплата в бригадах скорой помощи приближается к полсотне тысяч, и повышать зарплату фельдшерам не будут. Впрочем, и недостаток кадров Щукин считает «небольшим дефицитом». Что же касается недовольных одиночными выездами, то их решили объединить между собой. Таким образом, бригад стало ещё меньше. Екатерина Трещикова