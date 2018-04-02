ЦИК предупредил о мошенниках, объявляющих розыгрыши и лотереи

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Российский Центризбирком предупредил о появляющихся в сети сайтах, на которых мошенники объявляют розыгрыши и лотереи от лица ЦИК, и подчеркнул, что не проводит и не будет проводить никаких лотерей и опросов с вознаграждениями.

"В интернете продолжают появляться сайты с якобы проводящимися от лица ЦИК России опросами, лотереями и розыгрышами. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не проводила и не будет проводить никаких лотерей и опросов с вознаграждениями. Призываем быть бдительными и не позволять мошенникам себя обмануть", — сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК в понедельник.