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ЦИК предупредил о мошенниках, объявляющих розыгрыши и лотереи
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ЦИК предупредил о мошенниках, объявляющих розыгрыши и лотереи 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российский Центризбирком предупредил о появляющихся в сети сайтах, на которых мошенники объявляют розыгрыши и лотереи от лица ЦИК, и подчеркнул, что не проводит и не будет проводить никаких лотерей и опросов с вознаграждениями.
"В интернете продолжают появляться сайты с якобы проводящимися от лица ЦИК России опросами, лотереями и розыгрышами. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не проводила и не будет проводить никаких лотерей и опросов с вознаграждениями. Призываем быть бдительными и не позволять мошенникам себя обмануть", — сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК в понедельник.
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