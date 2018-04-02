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В Орле попросили обнести забором 350 человек
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В Орле попросили обнести забором 350 человек 

РИА 57 44 минуты назад
Фото: РИА 57
В Советский районный суд Орла поступил иск прокуратуры региона, которая требует обязать администрацию города огородить многоквартирный восьмиподъездный жилой дом №2 по улице Жилинской забором.
Информация об этом появилась в группе «Орловчане вправе знать!». Дом жилой, там проживают более 350 человек. О том, как прокуратура аргументирует защиту интересов граждан с помощью забора, станет известно в ходе судебных заседаний. Ранее суд отказал администрации и поддержавшей её прокуратуре в иске о выселении жителей в помещения маневренного фонда.
В октябре 2017 года подписано постановление о признании дома аварийным. Далее были проведены два собрания жильцов. Собственникам вынесли требование о реконструкции дома до 30 декабря 2018 года. Многоэтажку возводили в три этапа методом народной стройки, когда отдельные ведомства и предприятия строили свой жилфонд. Первая и вторая очереди сдавались в 1990 годах, третья — в 2000 году. Сейчас в одном из подъездов появились большие трещины.
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