Общественные обсуждения не исключают публичные слушания — мэрия Барнаула

Мэрия Барнаула объяснила различия между понятиями «публичные слушания» и «общественные обсуждения». Изменения в процедуру участия общественности в вопросах местного самоуправления внесли, чтобы привести местные нормативные акты в соответствие с федеральным законодательством.

Теперь вопросы градостроительной деятельности можно обсуждать и на публичных слушаниях, и на общественных обсуждениях. В первом случае требуется проводить очные собрания в рабочее время, во втором случае — достаточно заочных обсуждений, не привязанных к месту и времени.

Участники общественных обсуждения смогут ознакомиться с предложениями на офсайте Барнаула и отправить свои отзывы по электронной или обычной почте, либо можно будет прийти в администрацию и посмотреть специальную экспозицию, а затем оставить отзыв в специальной книге. Итоги обсуждения подводит организатор обсуждений — уполномоченный орган местного самоуправления.

«Какой именно формат — слушания или обсуждение — будет использоваться для решения градостроительных вопросов в ближайшее время будет прописано в Правилах землепользования и застройки городского округа — города Барнаула Алтайского края . Утверждают его также депутаты БГД», — рассказали в мэрии.

Отметим, что попытка ввести общественные заочные обсуждения в Барнауле вызвала волну критики со стороны общественников, депутатов и простых горожан. Они восприняли это как ограничение свободы волеизъявления.

«Они (заочные обсуждения — прим. ред.) существенно ограничат возможности горожан влиять на развитие Барнаула. Мы видим, что у граждан есть острое желание участвовать в жизни города, а также видим острое желание городских властей всячески их от этого оградить. Я понимаю, что история прошлого года, когда принятие генплана было сорвано, подтолкнула городскую власть к решению подстраховаться и фактически лишить людей возможности прямого высказывания», — сказал «Политсибру» Владислав Вакаев , секретарь бюро алтайского отделения партии «Справедливая Россия» , депутат АКЗС.

Справка

К вопросам градостроительной деятельности относятся:

проект Генерального плана городского округа и изменений в Генплан;проект Правил землепользования и застройки города;проекты планировки и межевания территорий городского округа;проекты Правил благоустройства городского округа;проекты постановлений администрации города о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;проекты постановлений администрации города о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.